Scholes veut voir Haaland à Manchester United

L'ancien milieu de terrain des Red Devils estime que le Norvégien serait le candidat idéal pour mener l'attaque de Manchester United à l'avenir.

Paul Scholes a déclaré que la signature d'un nouvel attaquant devrait être la priorité absolue de Manchester United cet été et a exhorté le club à cibler Erling Haaland plutôt que Harry Kane.

La sensation du Borussia Dortmund, Haaland, a été fortement liée à un certain nombre de grands clubs européens, y compris Manchester United, tandis que l'avenir de Kane est incertain après qu'il ait déclaré qu'il ne savait pas s'il allait rester à Tottenham. Et Scholes pense que les Red Devils ont besoin d'un attaquant désigné pour mener leur attaque et considère Haaland comme l'option idéale.

"Avant tout, ils ont besoin d'un numéro neuf" , a déclaré l'ancien milieu de terrain de United sur la chaîne YouTube Webby & O'Neill .

"Je pense que les attaquants qu'ils ont sont très bons, mais l'un d'entre eux est-il vraiment un numéro neuf ? Vous ne pouvez pas donner un sens à tout cela, vraiment.

"Quand Edinson Cavani a joué, il avait l'air bien, mais il s'est blessé à plusieurs reprises. Il est à cet âge, ça allait toujours arriver, il allait toujours avoir un rôle secondaire.

"Ils ont besoin de quelqu'un qui soit plus permanent. Je sais qu'on parle beaucoup de Haaland, il va coûter très cher. Harry Kane chez les Spurs, il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait vouloir partir.

"Je pense que vous pouvez prendre n'importe lequel d'entre eux, mais je pense que si je devais choisir, alors Haaland serait définitivement le bon.

"Il a déjà joué sous les ordres d'Ole [Gunnar Solskjaer]. Je pense qu'il serait logique pour tout le monde de le faire, mais il y aura d'autres clubs pour lui, donc ce sera difficile.

"J'aime bien Kane, je pense qu'il est brillant. Quand il est arrivé sur le devant de la scène, je le comparais à Ruud [van Nistelrooy], c'est un finisseur impitoyable, qui veut absolument marquer des buts. Je pense simplement qu'aux différentes étapes de la carrière de chacun, on obtient plus de Haaland."

Plusieurs médias espagnols ont affirmé cette semaine que l'agent de Haaland, Mino Raiola, était en pourparlers avec le FC Barcelone et le Real Madrid pour un transfert du jeune prodige.

Cependant, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, insiste sur le fait que le club allemand envisage un avenir à long terme pour le joueur de 20 ans.

Ole Gunnar Solskjaer a refusé de discuter de l'intérêt de United pour l'attaquant vendredi, tandis que le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu'il était peu probable que son équipe puisse dépenser beaucoup d'argent pour un attaquant lors de la prochaine fenêtre de transfert.