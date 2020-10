Scholes reprend du service comme entraineur

L’ancienne légende de MU, Paul Scholes, vient de se trouver une nouvelle mission comme entraineur. Il vient d’être nommé à la tête de Nevland.

Après une courte expérience à Oldham il y a de cela quelques mois, Paul Scholes va de nouveau officier comme coach. Ça sera au sein de la modeste formation de Salford City, celle de sa ville natale et qui évolue en D4 anglaise (League Two).

Scholes est propriétaire de ce club en compagnie de ses anciens coéquipiers de MU, Ryan Giggs, Gary Neville et Nicky Butt (à hauteur de 50%). Le quatuor faisait jusque-là confiance à l’Ecossais Graham Alexander pour guider l’équipe. Ce dernier a été limogé et le rouquin le plus célèbre du football anglais a pris sa place à la barre technique.

Pour rappel, Scholes a aussi appris le métier en figurant dans le staff technique de MU. Contrairement à Giggs et Solskjaer, il n’a encore jamais eu la possibilité de coacher au plus haut niveau et comme entraineur numéro 1.

Des anciens de MU ayant évolué sous les ordres de Sir Alex Ferguson ceux qui ont le plus réussi et en durant dans le circuit restent Mark Hughes, Steve Bruce et Bryan Robson. Scholes marchera-t-il sur leurs pas ? Pour cela, il a encore un long chemin à parcourir.