Schalke 04 rompt son contrat avec Gazprom

Après avoir déjà retiré la marque de son maillot principal, Schalke 04 a totalement stoppé sa collaboration avec Gazprom. Dans un communiqué publié ce lundi, le club de Gelsenkirchen a indiqué que le fournisseur russe de gaz n’était plus son partenaire.

Une rupture avec effet immédiat, bien que les pourparlers avec le camp d’en face sont toujours en cours sur la manière de gérer cette séparation.

L’UEFA devrait suivre à son tour

« Le comité directeur du FC Schalke 04 a décidé, avec l'accord du conseil de surveillance, de mettre fin prématurément au partenariat entre le club et GAZPROM. Le comité directeur et le conseil de surveillance sont en pourparlers avec des représentants de l'actuel sponsor principal à ce sujet. De plus amples informations seront communiquées en temps voulu. Cette décision n'affecte pas la pleine capacité d'action financière de l'association. La direction de l'association est persuadée de pouvoir présenter un nouveau partenaire dans les meilleurs délais », a indiqué S04 dans son communiqué.

Schalke a rompu avec Gazprom et l’UEFA devrait prochainement en faire de même. Les instances européennes sont effet aussi liées à cette entreprise. C’est même l’un des principaux sponsors de leur compétition phare, la Ligue des Champions. A 10 jours de la reprise de cette épreuve, il devient inimaginable que l’organisateur reste sans réaction.

Outre Schalke 04, un autre club européen a mis fin à son partenariat avec un sponsor russe, suite à l’invasion de l’Ukraine par les armées de Vladimir Poutine. C’est aussi le cas de Manchester United. L’écurie anglaise en a fini de manière unilatérale avec Aeroflot, la compagnie aérienne russe.