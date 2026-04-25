De nouvelles images de Xavi Simons font sensation sur les réseaux sociaux. Filmée depuis les tribunes du stade de Wolverhampton, la séquence montre le milieu de terrain de Tottenham Hotspur évacué sur une civière et manifestement agacé par un supporter. On entend clairement le Néerlandais s’en prendre à lui en anglais.

La séquence, captée par un supporter des Wolves, montre un Simons très ému à un moment clé de sa carrière. Alors qu’il est évacué le long de la touche, il s’en prend vivement à un spectateur.

Tottenham a finalement remporté ce match crucial pour le maintien sur le score de 0-1, mais a perdu Simons au passage. Le Néerlandais a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps, victime d’une blessure au genou apparemment grave.

La première période, pauvre en occasions, n’avait pas offert de réelles opportunités aux deux formations, malgré une large possession stérile des Spurs.

Après la pause, le drame survient : alors qu’il se projetait vers la ligne de touche, le Néerlandais a trébuché, s’est effondré et a immédiatement saisi son genou, avant de se relever brièvement puis de se laisser tomber, signe d’une douleur vive.

Le joueur, qui compte 34 sélections avec les Pays-Bas, a ensuite été évacué sur une civière, non sans adresser quelques mots virulents à un supporter adverse.







