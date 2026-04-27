Scène surprenante : Jack Grealish retrouvé inconscient

Jack Grealish a de nouveau fait parler de lui en Angleterre. Le meneur de jeu de 30 ans, prêté par Manchester City à Everton, a été retrouvé endormi dans un bar sur les toits de Manchester après une après-midi bien arrosée entre amis.

Selon la presse britannique, l’international anglais est arrivé samedi vers 16 h 30 au bar rooftop Stories de Manchester. Moins d’une heure plus tard, il s’était déjà assoupi sur sa chaise, plusieurs verres étant encore posés sur la table. Des témoins affirment que ses amis ont tenté de le réveiller, en vain.

« Des amis ont tenté de le réveiller, mais l’alcool a eu raison de lui », rapporte un témoin. Les photos le montrent, affalé sur sa chaise, apparemment inconscient après plusieurs verres.

Le milieu de terrain, prêté cette saison par Manchester City à Everton, souffre depuis janvier d’une blessure persistante au pied. Début mars, Grealish assurait pourtant sur les réseaux sociaux : « Je travaille dur pour revenir plus fort et en meilleure forme que jamais ».

Son prêt à Everton avait bien commencé : en vingt matchs de Premier League, il avait marqué deux buts et délivré six passes décisives. Mais sa blessure au pied le tiendra très probablement éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison et lui interdit de prendre part à la Coupe du monde avec l’Angleterre.

Récidive pour Grealish, déjà condamné pour conduite en état d’ivresse et interpellé pour conduite dangereuse.

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