Scandaleux ! Un complot contre Bellingham en sélection ?

Graeme Souness a reproché aux joueurs de l'équipe d'Angleterre d'avoir « piégé Jude Bellingham » lors de leur parcours à l'Euro 2024.

Souness estime que les performances de Bellingham ont souffert lorsque l'Angleterre s'est retrouvée à la traîne dans le tournoi, car le milieu de terrain a essayé d'en faire trop et de prendre des risques inutiles sur le ballon. L'ancien milieu de terrain écossais a souligné que Bellingham, bien que talentueux, a encore beaucoup à apprendre et à développer dans sa carrière et a estimé que ses performances étaient peut-être influencées par la forte pression des circonstances.

S'exprimant dans Three Up Front, le nouveau podcast de William Hill, Souness a déclaré : « Bellingham a le potentiel pour devenir un joueur fabuleux. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'Angleterre a été menée au score, qu'elle a couru après le match et que les choses n'allaient pas bien, elle a fini par faire trop d'efforts et par toucher trop de choses.

« Je pense que Jude Bellingham est tombé dans ce travers à plusieurs reprises. Il prenait trop de touches et cela peut être une conséquence négative d'un effort supplémentaire ».

L'ancien joueur de Liverpool a également reproché aux cadres de l'équipe d'Angleterre de ne pas avoir assumé leurs responsabilités en protégeant et en guidant Bellingham, en particulier lors des échanges avec les médias. Souness estime que les dirigeants de l'équipe auraient dû protéger Bellingham contre les critiques et l'attention des médias, au lieu de le laisser porter le poids des déceptions de l'équipe.

« Les grands joueurs, les dirigeants de l'équipe d'Angleterre, étaient tout à fait satisfaits que Bellingham essuie les critiques des médias et réponde aux questions difficiles qui lui étaient posées », a-t-il déclaré.

« J'ai eu l'impression qu'il s'était fait piéger et que quelqu'un devait lui expliquer qu'il s'agissait d'un jeune homme en train d'apprendre le jeu, qu'il était loin d'être un produit fini et qu'il devait simplement continuer à vouloir apprendre chaque jour. Il devrait continuer à vouloir apprendre chaque jour. Je blâmerais les joueurs seniors du camp anglais pour cela ».

Rejoignant Souness sur le podcast, Troy Deeney a donné son point de vue sur la situation de Bellingham, soulignant les attentes irréalistes placées sur le jeune milieu de terrain à l'approche de l'Euro 2024. Deeney, connu pour ses évaluations directes, a reconnu que Bellingham n'avait pas fait un mauvais tournoi, mais qu'il était confronté à des attentes exagérées en raison de ses succès avec le Real Madrid.

« Je ne pense pas que Bellingham ait fait un mauvais tournoi », a déclaré Deeney. « Je pense simplement que nos attentes étaient très élevées et que nous avons abordé le tournoi en pensant que nous avions le meilleur numéro 10 de Jude - il ne l'est pas encore. Il ne l'est pas encore. C'est ce qu'on attendait de lui après avoir remporté le championnat et la Ligue des champions avec le Real Madrid.

« Mon observation est que lorsqu'il joue pour Madrid, il est entouré de joueurs comme Luka Modrić et de ces joueurs seniors qui sont les leaders du groupe, il y a un énorme élément de Bellingham qui fait cela pour l'Angleterre car c'est ce qu'il a l'habitude de voir. »

Bellingham est actuellement en vacances d'après-saison pour se détendre après une campagne mouvementée avec le Real et l'équipe nationale anglaise. Il ne participera pas au voyage d'avant-saison de Carlo Ancelotti aux États-Unis et rejoindra ses coéquipiers en août, avant la Super Coupe de l'UEFA le 14 août.