Scandale pour Bellingham à l'Euro 2024

Les insultes racistes en ligne visant le duo anglais Bukayo Saka et Jude Bellingham pendant l'Euro 2024 feront l'objet d'une enquête..

Lae parcours de l'Angleterre jusqu'à la finale de l'Euro 2024 s'est terminé par une défaite contre l'Espagne et tout au long du tournoi, les stars d'Arsenal et du Real Madrid ont toutes deux été victimes d'insultes en ligne. Selon le Daily Mail, la Fédération anglaise de football a transmis un rapport de l'UEFA détaillant les attaques à la police qui enquêtera sur l'affaire.

Le rapport de l'UEFA indique que Saka et Bellingham sont les deux joueurs qui ont reçu le plus d'insultes pendant le tournoi. Le premier aurait subi 51 commentaires de « niveau 1 » tandis que Bellingham en a subi 40. L'organisation classe un commentaire de niveau 1 comme « étant le plus nuisible et reconnu comme candidat à des poursuites conformément à la loi ».

Un racisme prononcé

Le défenseur de Manchester City Manuel Akanji, qui représente la Suisse, a été le troisième joueur le plus ciblé derrière les deux stars anglaises avec 31 commentaires, suivi de l'attaquant de Naples Romelu Lukaku avec 30.

L'article continue ci-dessous

La loi sur la sécurité en ligne permet à la police d'intervenir en cas d'abus et la FA a fourni des fonds pour faciliter les enquêtes. Avec autant d'abus dirigés contre les joueurs tout au long de l'Euro, il est probable qu'il y ait des poursuites dans les semaines et les mois à venir.