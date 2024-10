Scandale à Manchester United ! Le salaire de Ferguson payé par les joueurs ?

Les joueurs de United ont été priés de payer le salaire de Sir Alex Ferguson après que Sir Jim Ratcliffe ait rompu son contrat d'ambassadeur.

Alors que United tente de rationaliser ses finances, la décision de Ratcliffe de mettre fin au contrat de Ferguson a suscité de nombreuses critiques de la part de plusieurs anciens joueurs. L'homme de 82 ans occupait le poste d'ambassadeur depuis plus d'une décennie, devenant un visage mondial du club après avoir quitté la direction.

Au milieu de la controverse entourant la résiliation du contrat de Ferguson, l'ancien défenseur de Manchester City et de l'Angleterre Stuart Pearce a lancé l'idée que les joueurs de United - ou même ceux de City - pourraient intervenir pour payer les salaires. S'adressant à talkSPORT, Pearce a déclaré : « Ne serait-il pas bon que l'équipe de United dise que nous financerons cet argent par saison pour garder Alex à ce poste parce qu'il est trop important pour ce club ? Je suis devenu un peu malicieux et je me suis dit : « Et si les joueurs de Manchester City disaient, ne serait-ce pas bien si nous contribuions et payions le salaire d'Alex Ferguson chaque année pour le maintenir en place pour ce qu'il a fait pour ce club de l'autre côté de la rue, cela va nous inspirer chaque semaine ? » Ce serait classe. Vous avez viré votre meilleur joueur de tous les temps, mais nous le financerons, ce n'est pas un problème".

Malgré la soudaineté de la décision, il a été rapporté que la réunion entre Ratcliffe et Ferguson était entièrement cordiale. L'héritage de Ferguson à Manchester United reste intact, et sa présence continue en tant que directeur non exécutif garantit qu'il occupera toujours un rôle au sein du club. Le succès inégalé de l'Écossais avec United, dont 13 titres de Premier League, assure sa position de figure essentielle dans l'histoire du club.

L'actuel manager Erik ten Hag fait face à ses propres défis alors que United a connu un début de saison difficile, se situant à la 14e place du classement de la Premier League. Alors que la pression monte sur Ten Hag, il espère renverser la situation lors de leur prochain match à domicile contre Brentford samedi.