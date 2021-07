Sassuolo dévoile ses plans pour Locatelli et Berardi

Ne voulant rejoindre que la Juventus Turin, Locatelli a reçu l’accord de Sassuolo, à condition que le club turinois mette le prix.

Le PDG de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a révélé que son club entamerait bientôt des pourparlers avec la Juventus au sujet de la vente de Manuel Locatelli, tout en admettant que le milieu de terrain italien souhaitait déménager à Turin, mlagré une certaine concurrence à son poste avec Arthur, Bentancur, Rabiot ou encore Ramsey.

Locatelli a été l'une des stars de l'Euro 2020 alors que les Azzurri ont remporté le titre contre l'Angleterre aux tirs au but après un tournoi impressionnant.

Et l’ancien du Milan AC est maintenant prêt à rejoindre l’un des cadors de la Serie A après trois ans avec Sassuolo.

Ce qui a été dit?

"Demain, nous aurons un contact direct avec la Juventus pour Locatelli", a expliqué Carnevali à Sky Sport jeudi.

"Il veut rejoindre la Juve. Nous serions heureux de vendre Manuel à la Juve... mais ils doivent payer le bon prix."

Malgré la préférence de Locatelli, le patron de Sassuolo a affirmé que la Juve n'était pas la seule équipe intéressée par ses services.

"Arsenal a fait une offre pour le signer et un nouveau club anglais est également en course", a-t-il ajouté, comme pour mettre la pression sur la Vieille Dame et la forcer à payer le prix juste.

Berardi à Leicester ?

Locatelli n'est pas le seul joueur de Sassuolo à avoir fait l'objet de spéculations sur les transferts cet été.

Son coéquipier Domenico Berardi, un autre vainqueur de l'Euro 2020, a attiré l'attention de l'équipe de Premier League Leicester, mais Carnevali hésite à se passer de deux de ses stars dans une seule fenêtre.

"Nous voulons garder Berardi, c'est notre meilleur joueur", a-t-il déclaré.

"Si nous recevons une offre importante, nous en discuterons et prendrons une décision avec le joueur. Mais nous ne vendrons pas nos stars plus tard en août."

Pour les clubs intéressés par Locatelli et Berardi, c’est donc maintenant ou jamais.