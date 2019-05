Sarri va être courtisé par l'AS Rome après le refus de Conte

L'entraîneur des Blues a atteint l'objectif minimal cette saison, mais il va avoir l'opportunité de pouvoir retourner dans son pays d'origine cet été.

L' souhaite ardemment embaucher l'entraîneur de , Maurizio Sarri, selon les informations de Goal, après que Antonio Conte ait refusé l'offre de rejoindre la formation en difficulté cette saison en , puisque l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra est à la recherche d'une équipe mieux équipée pour disputer les premiers rôles.

L'ancien technicien des Blues était mieux placé que l'actuel entraîneur du club londonien sur la liste de souhaits de l'AS Roma, mais les dirigeants des Giallorossi tiennent désormais à verrouiller l'arrivée de Maurizio Sarri, qu'ils espéraient pouvoir voir quitter Londres cet été après avoir été presque limogé au cours de la saison. En effet, Chelsea avait parlé à Steve Holland, l'actuel adjoint du sélectionneur de l' , de la possibilité de prendre place temporairement sur le banc de Stamford Bridge.

Sarri veut rester chez les Blues

De retour à Rome, Claudio Ranieri a été nommé entraîneur jusqu'à la fin de la saison après le départ d'Eusebio Di Francesco, mais il est prêt à s'éloigner si l'objectif principal du club pour le poste devenait disponible. Antonio Conte est actuellement au chômage et envisage de retrouver un grand club cet été, mais a déclaré publiquement à La Gazzetta dello Sport qu'il ne s'intéressait plus aux pensionnaires du Stadio Olimpico. "Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, mais je pense qu'un jour, tôt ou tard, j'irai à la tête de la Roma", a-t-il déclaré.



Franco Baldini, conseiller et ancien directeur technique de , est une connaissance de Sarri. La pair est devenu proche au cours des négociations entre et les Spurs pour la signature de Vlad Chiriches. Cependant, il faudra peut-être que Chelsea pousse Sarri dehors pour permettre à l'AS Roma de retrouver son homme, car l'homme âgé de 60 ans a publiquement annoncé son intention de rester et pense pouvoir aider le club à réduire l'écart entre et , qui ont dominé toutes les compétitions cette saison et la course au titre de la . "Le football anglais est différent", a déclaré Sarri à la presse au Cobham Training Center il y a un peu plus d'une semaine. "Je ne veux pas dire meilleur ou pire, mais c'est différent".

"La Premier League est magnifique. Je veux rester en Premier League et rester à Chelsea car le niveau est très élevé. L'atmosphère dans les stades est vraiment fantastique. C'est un championnat formidable et j'aimerais rester ici". Sarri a fait plaisir à ses patrons en se qualifiant pour la après avoir battu 3-0 à Stamford Bridge ce week-end, même si parmi les supporters du club, il reste une division autour de son cas, même si son équipe se prépare pour la demi-finale retour de la ce jeudi.