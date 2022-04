Sarri pour succéder à Arteta ?

L'actuel entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, est annoncé comme un possible futur coach d’Arsenal.

Mikel Arteta, l’actuel entraineur des Gunners, ne semble pas être menacé à son poste. Pourtant, le quotidien transalpin il Messaggero affirme qu'Arsenal s’est renseigné à propos de l’expérimenté technicien transalpin.

L'ancien entraîneur de Chelsea, qui en est à sa première saison à la Lazio, est très apprécié au sein du conseil d'administration des Gunners. Son premier passage à Londres avait été réussi puisqu’il avait réussi à mener les Blues à la victoire finale en Europa League.

Sarri n’est pas heureux à la Lazio

Sarri, 63 ans, est mécontent de la façon dont la Lazio a agi sur le marché des transferts et, selon certaines sources, il partira au terme de l’exercice en cours si sa direction ne fait pas les recrutements qu'il souhaite.

Il se murmure également que Sarri a une clause dans son contrat qui lui permet de rompre, s'il a l'opportunité de signer pour un club étranger.

Arsenal est toujours en course pour aller chercher la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, mais il n’est plus maitre de son destin dans cette optique après deux défaites de rang. En l’espace de quatre jours, les Londoniens ont chuté contre Crystal Palace et Brighton. De quoi fragiliser sérieusement la position d’Arteta. Et donner de l’ampleur à la rumeur Sarri ?