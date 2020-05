Saragosse indique la porte de la sortie à Kagawa

Le club espagnol de Real Saragosse veut se « débarrasser » de son milieu japonais Shinji Kagawa.

L'ancienne star de et du , Shinji Kagawa, a été la recrue phare en SmartBank l'été dernier, mais ses performances cette saison n'ont pas répondu aux attentes. En conséquence, il semble de plus en plus improbable que le milieu de terrain reste à La Romareda, d’après ce que rapporte le quotidien Marca.

Si le Real Saragosse n'obtient pas de promotion dans l’élite espagnole. S'ils sont promus, Kagawa devrait bénéficier d'une augmentation de salaire, mais son club peut se rétracter, étant donné que l’international japonais n'a pas pu émerger comme un joueur important de l’équipe.

Après un début de saison prometteur, Kagawa a perdu sa place dans l'équipe suite à l’éclosion d'Alberto Soro et de l'arrivée de Javi Puado. De plus, le joueur de 31 ans a eu des problèmes physiques, ce qui a affecté ses performances sur le terrain.