Sani obtient l'annulation d'un penalty en faveur de l'Allemagne

L'Allemagne a failli prendre rapidement l'avantage en deuxième mi-temps de son match contre l'Équateur, ce jeudi soir, comme elle l'avait fait dès la première période lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À la 47^e minute, l’arbitre américaine Torri Penso a accordé un penalty en faveur de l’attaquant allemand Kai Havertz.

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Toutefois, après consultation de la vidéo, l’arbitre a annulé la sentence, constatant une faute initiale de Leroy Sané sur un Equatorien au milieu de terrain.

Sane avait pourtant ouvert le score dès la 2^e minute (1-0), suite à un contact litigieux : le pied d’Aleksandar Pavlovic avait frappé le visage de Pedro Viti.

L’Équateur a toutefois rapidement égalisé par Nelson Angulo, auteur d’une frappe fulgurante à la 9e minute.

Rappelons que l’Allemagne, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale en tête du groupe 5, avait précédemment dominé Curaçao (7-1) et battu la Côte d’Ivoire (2-1).