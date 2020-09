Sandro Tonali révèle pourquoi il a signé à l’AC Milan

La jeune pépite italienne, Sandro Tonali, a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à s’engager en faveur de l’AC Milan.

Quelques jours après avoir déposé ses valises du côté de San Siro, Sandro Tonali a été présenté à la presse sous ses nouvelles couleurs. L’ancien joueur de Brescia a exprimé son immense fierté en rejoignant le club septuple champion d’ . Il est aussi revenu en détails sur les raisons qui l’ont incité à rejoindre les Rossonerri et décliner toutes les autres propositions qu’il avait.

« Là où je suis, tout le monde supporte l’ , y compris mon père qui m’a transmis cette passion, a déclaré celui que l’on surnomme comme le nouveau Andrea Pirlo. Ça faisait longtemps que je voulais enfiler cette tunique. Je n’ai pas trop parlé à Massimo Cellino (le président de Brescia), mais il a vite réalisé ce que ce club signifiait pour moi. Il a dit qu’il me laissera faire mon choix et a tenu parole. Quand j’ai réalisé que Milan me voulait j’ai fermé toutes les autres portes ».

A first taste of Rossonero action for our latest arrivals



Primi scatti di gioco e primi minuti in rossonero #MilanBrescia #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/2GAi7UAcwM — AC Milan (@acmilan) September 12, 2020

Tonali pourrait effectuer ses débuts avec sa nouvelle équipe jeudi prochain à l’occasion du match contre Shamrock Rovers, comptant pour le tour préliminaire de . Tonali a hâte d’être à ce rendez-vous, et jouer notamment au côté de Zlatan Ibrahimovic : « On est impatients, on veut juste y être et jouer. L’effectif est de très haut niveau et tous mes coéquipiers, à commencer par Ibrahimovic, ont ce désir de gagner. Nous voulons prouver sur le terrain ce que nous voulons faire. Ibra est une autre idole, quelqu’un que j’ai admiré dès qu’il a joué la première fois avec Milan. Il arrive à mettre l’équipe sur ses épaules et l’amener vers la victoire. C’est quelqu’un à prendre pour exemple ».

Tonali a été, pour rappel, transféré pour un montant de 35M€ à Milan. Au sein de la formation de Stefano Pioli, il portera le maillot floqué du numéro 8. Celui de son idole de jeunesse Gennaro Gattuso.