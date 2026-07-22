L'attaquant égyptien Mostafa Mohamed (28 ans) a finalement rejoint les entraînements de son club français de Nantes en vue de la nouvelle saison.

L'international, écarté de la participation à la Coupe du monde 2026 par le sélectionneur de l'Égypte Hossam Hassan, était attendu aux entraînements de son club le 24 juin dernier.

Mais l'ancien joueur de Zamalek a tardé à reprendre les entraînements, laissant le club de Nantes dans l'expectative quant à l'endroit où il se trouvait.

Selon le journal « Ouest-France », Mostafa Mohamed est rentré au centre d'entraînement du club de Nantes plus tôt cette semaine et a participé à une séance d'entraînement individuelle ce mercredi, à l'écart de l'équipe première qui se trouve actuellement à La Baule où elle dispute un stage d'une semaine.

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Le journal a révélé la première décision prise à l'égard du joueur : « Le pharaon égyptien s'entraînera ensuite avec l'équipe réserve jusqu'à nouvel ordre. »

Il a ajouté que le club de Nantes envoyait quotidiennement un message au joueur depuis le 24 juin, l'informant qu'il ne percevrait pas son salaire tant qu'il ne se présenterait pas au terrain d'entraînement de l'équipe.

La colère de l'entraîneur de Nantes, Michel Der Zakarian, a éclaté lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, ajoutant qu'il n'avait jamais vu un tel comportement de la part d'un joueur.

L'ancien entraîneur de Montpellier a déclaré : « Le joueur ne veut pas venir à l'entraînement, c'est son problème à lui, pas le nôtre. S'il ne veut pas s'entraîner, qu'il reste à la maison. »

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Mostafa Mohamed n'a pas caché son intention de quitter Nantes cet été, notamment après la baisse de son salaire consécutive à la relégation du club en deuxième division française.

Le journal a conclu : « De son côté, le club français, huit fois champion, ne compte pas beaucoup sur Mostafa Mohamed pour mener à bien l'opération de la montée en Ligue 1, mais il n'a pas l'intention de se séparer gratuitement d'un joueur qu'il a recruté pour 6,5 millions d'euros à Galatasaray en 2023. Néanmoins, les offres ne sont pas abondantes pour l'attaquant égyptien, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat. »

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