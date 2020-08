Samuel Eto’o ne veut pas d’un départ de Messi

L’ancien coéquipier de Messi estime qu’un départ de l’Argentine serait terrible et que le club doit tout faire pour le garder.

En annonçant le départ de Quique Setién ce lundi soir, le a activé l’opération ménage qui se profile en Catalogne. Si Josep Maria Bartomeu a annoncé que les élections ne seront pas anticipées comme le voulaient de nombreux joueurs, les départs vont être nombreux. Et parmi eux, Lionel Messi pourrait bien mettre les voiles. Les rumeurs d’un départ de la Pulga sont de plus en plus nombreux et pourraient plonger toute une ville dans un cauchemar sans fin.

Cette issue, Samuel Eto’o n’ose pas l’imaginer. L’ancien attaquant des Blaugrana a vécu aux premières loges l’éclosion du sextuple Ballon d’Or. Il ne conçoit donc pas de voir l’Argentin avec un autre maillot, surtout en Europe. Le Camerounais s’est donc autorisé un cri de coeur pour son ancien coéquipier lors d’une interview à TyC Sports.

Eto’o : « J’ai beaucoup souffert contre le Bayern »

"J'aime Messi comme un fils, je veux le meilleur pour lui. Barcelone est Messi et je crois que si Messi décide de partir, nous devons trouver un autre nom (au club). La chance que nous avons à Barcelone, c'est que nous avons le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de tous les temps. Nous devons tout faire pour qu'il termine sa carrière à Barcelone."

Eto’o appelle donc la direction à prendre ses responsabilités afin que le club "se relève et recommence à rêver dès la saison prochaine."