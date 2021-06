Samuel Eto’o dévoile la recrue idéale pour le PSG

Dans un entretien à AS, Samuel Eto’o estime que l’arrivée de Sergio Ramos serait un plus pour le PSG dans la quête de la C1.

Depuis deux semaines, l’Euro 2020 accapare l’ensemble de l’actualité, au point même de faire passer au second plan le marché des transferts. Il y a pourtant eu des signatures plus qu’intéressantes notamment concernant des joueurs libres de tout contrat. On peut parler de Memphis Depay qui a enfin rejoint le FC Barcelone ou encore de Wijnaldum et bientôt de Donnarumma vers le PSG.

Le club parisien a flairé les deux gros poissons libres de ce début de Mercato et peut déjà se frotter les mains. Avec le Néerlandais, impressionnant depuis le début de l’Euro, et le gardien italien, valeur sûre européenne et pourtant jeune, le PSG s’est bien renforcé mais il ne veut pas s’arrêter là.

En attendant de savoir ce que compte faire Kylian Mbappé mais également en étant attentifs à la situation d’un Lionel Messi ou d’un Cristiano Ronaldo, les dirigeants parisiens ont une nouvelle cible depuis une semaine.

En effet, depuis l’annonce de son départ du Real Madrid après seize ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos est un homme libre. Libre de signer où bon lui semble et d’écouter les propositions qui lui parviennent. Depuis sept jours, le défenseur espagnol est annoncé un peu partout en Europe, de Manchester United au Milan AC en passant par le FC Séville ou le PSG.

Il faut dire que son pedigree et son expérience ne sont pas de trop pour des clubs en quête de renouveau ou de succès. C’est le cas des vice-champions de France qui courent toujours après ce premier succès en Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

Avec une défense centrale composée de l’Espagnol en plus de Kimpembe et Marquinhos, il y a de quoi faire peur sur la scène européenne. C’est d’ailleurs ce que pense Samuel Eto’o.

"Ce serait bien qu'il aille au PSG, a déclaré l’ambassadeur du Mondial 2022 au Qatar dans une interview à AS. Si je pouvais le recruter pour le Barça, je le ferais. S'il allait au PSG, je serais heureux et je sais qu'il nous aiderait à gagner cette Ligue des Champions qu'on a tant de mal à aller chercher."

N’ayant jamais mis les pieds au PSG, Samuel Eto’o parle donc en tant que supporter. Et il y a fort à parier que les fans parisiens partagent l’avis du Camerounais.