Samuel Eto'o massacre son ancien coéquipier Thierry Henry dans une séquence déjà culte

Samuel Eto'o n’a pas été tendre avec son ancien coéquipier du FC Barcelone Thierry Henry. Le Camerounais lui préfère de loin Nicolas Anelka.

Dans un extrait du documentaire sur le rappeur Dinos, le patron du football camerounais a envoyé un tacle à l’ancien buteur des Gunners d’Arsenal. « Je pense qu'il (Henry) n'était pas au niveau d'Anelka, a confié Samuel Eto'o. Titi était bon, mais je préférais d'autres joueurs. En tout cas il n'était pas à mon niveau ».

Eto’o fracasse Diouf

Il faut dire que la relation entre Samuel Eto'o et Nicolas Anelka a toujours été excellente. Les deux hommes se sont côtoyés dans la fin des années 1990. Avec l’arrivée du Français au Real Madrid.

L’ancien avant-centre de l’Inter Milan et du FC Barcelone ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite critiqué le niveau de jeu d'El-Hadji Diouf, l’ancien buteur de la sélection sénégalaise. « Je ne parle pas de Diouf parce qu'il n'est même pas dans cette catégorie », enchainé le Camerounais le sourire aux lèvres.

Après avoir envoyé ces deux gros tacles, Samuel Eto'o a conclu par une analyse sur la médiatisation des joueurs évoluant en France. « La chance ou mal chance que j’ai eue c’est que je n’ai pas joué en France, a-t-il expliqué. Ceux qui avaient joué en France avaient plus 70%. Ce n’était pas parce qu’ils étaient forts, mais parce que la France vend beaucoup plus... On les mettait à notre niveau. »