Samuel Eto'o, le nouveau scandale

La star du football camerounais aurait dépensé une fortune dans un hôtel lors de ses années barcelonaises.

L’ancien attaquant du Cameroun, de l’Inter et du Real Madrid Samuel Eto’o était l’un des meilleurs de sa génération et a contribué en grande partie à la deuxième ère glorieuse du FC Barcelone sous la direction de Frank Rijkaard puis de Pep Guardiola. Personnage curieux, il a passé cinq ans à Barcelone, mais n’aurait jamais quitté un hôtel.

Eto’o a été recruté par le RCD Mallorca pour 27 millions d’euros en 2004 et a passé cinq années extrêmement fructueuses au club, remportant trois titres de Liga et deux Ligues des champions avec les Blaugrana. Selon Alfonso Arus sur La Sexta (via Marca), Eto’o a passé tout son séjour dans la capitale catalane à l’hôtel Arts dans le quartier de Vila Olimpic.

L'article continue ci-dessous

Bien que l’hôtel cinq étoiles soit situé à quelques mètres seulement de certaines des destinations nocturnes les plus populaires de la ville en bord de mer, Eto’o a vécu une vie plutôt tranquille selon Arus.

« Il ne sortait pas tard, il vivait là et il a payé 2,6 k€ », a déclaré Arus, affirmant qu’il n’y avait que lui et son entourage là-bas.

S’il a effectivement séjourné à l’hôtel pendant la totalité de ses cinq ans, il aurait dépensé la somme remarquable de 4,75 millions d’euros au total. Eto’o est actuellement président de la Fédération camerounaise de football, mais purge une suspension infligée par la FIFA en raison de matchs truqués présumés.