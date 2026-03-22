Sampdoria-Avellino 2-1 : le compte rendu du match

Sampdoria - Avellino 2-1 (0-0 à la mi-temps)
Buteurs : 26' s.t. Brunori (S), 34' s.t. Palma (S), 37' s.t. Biasci (A).
Passes décisives : 34' s.t. Pierini (S), 37' s.t. Sala (A).
SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli ; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano ; Conti (37' s.t. Henderson), Ricci ; Begic (28' s.t. Barak), Pafundi (1' s.t. Cherubini), Pierini ; Brunori (28' s.t. Coda). Entraîneur : Lombardo.
AVELLINO (4-3-1-2) : Daffara ; Missori, Simic, Izzo, Sala ; Besaggio (31' s.t. D'Andrea), Palmiero (31' s.t. Le Borgne), Sounas ; Palumbo (31' s.t. Tutino) ; Russo, Pandolfi (1' s.t. Biasci). Entraîneur : Ballardini.
Arbitre : Chiffi (section de Padoue)
Avertissements : 25' 1ère mi-temps Pandolfi (A), 31' 1ère mi-temps Brunori (S), 41' 1ère mi-temps Palmiero (A), 44' 1ère mi-temps Pafundi (S), 18' s.t. Sounas (A), 44' s.t. Russo (A), 47' s.t. Giordano (S).