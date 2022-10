Samir Nasri remet Laure Boulleau à sa place !

Lors de l’émission Canal Football Club, Samir Nasri et Laure Boulleau se sont chamaillés au sujet de Sergio Ramos.

Samir Nasri et Laure Boulleau sont les consultants vedettes de l’émission Canal Football Club de Canal+. Généralement, les deux sont sur la même longueur d’ondes, mais mardi soir ce n’était pas vraiment le cas. Ils avaient des avis divergents.

Nasri a défendu Sergio Ramos

A l’issue d’un reportage au sujet de Sergio Ramos et de sa résurrection avec le PSG cette saison, les deux ex-internationaux français ont été invités à trancher qui de l’arrière espagnol et du défenseur tricolore doit accompagner Marquinhos en défense centrale maintenant que « Presko » est rétabli.

Boulleau a déclaré qu’elle préférait Kimpembe. Un choix qui a étonné Nasri. C’est alors que l’ancien marseillais a haussé le ton et contredit sa collègue : « On parle du meilleur défenseur de ces 20 dernières années, Kimpembe est très bon physiquement mais peut te faire une boulette à tout moment ».

Boulleau est restée sans réaction

Pour rappel, Nasri est tout jeune retraité. Ce n’est qu’en 2021 qu’il a entamé sa nouvelle carrière sur les plateaux de télévision. Jusque-là, force est de reconnaitre est qu’il s’en sort assez bien. Ses analyses sont souvent pertinentes et justes, et son ton n’est jamais monotone ou neutre. Au contraire d’un certain Eric Abidal.

Boulleau, aussi, est appréciée pour son franc-parler. Dimanche dernier, par exemple, elle n’a pas hésité à dire qu’elle ne voulait pas de Raphaël Varane à la Coupe du Monde parce qu’il se blesse trop souvent ces derniers temps. D’habitude, elle parvient à livrer de bons arguments pour défendre ses arguments. Mais, sur ce coup, avec Nasri elle n’a pas vraiment fait preuve de sens de la répartie.