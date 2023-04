Samir Nasri et Laure Boulleau taclent Presnel Kimpembe

Interrogé sur le chambrage de Presnel Kimpembe contre Lens, Samir Nasri et Laure Boulleau ont taclé l'attitude du défenseur parisien.

L'image a fait le tour de l'Hexagone et déclenché de nombreux débats. Une fois la victoire parisienne validée contre Lens ce samedi soir (3-1), les joueurs de Christophe Galtier ont été fêté le résultat avec leur public. Toujours le premier à communier avec les supporters, Presnel Kimpembe s'est alors approché des tribunes pour lancer le fameux chant lensois « On les a chicoté ». Un chambrage qui n'a pas vraiment été apprécié, tant par les supporters Sang et Or que pour de nombreux observateurs. Ce dimanche, Samir Nasri et Laure Boulleau ont tous deux taclé Kimpembe pour sa provocation.

Une provocation réappropriée et inappropriée

Ce dimanche, le Canal Football Club est logiquement revenu sur l'épisode post-rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre après la victoire du PSG contre Lens. Et si le plateau a bien précisé que cette provocation ne comportait rien de grave ni d'insultant, contrairement aux nombreux débordements des dernières semaines en Ligue 1, les chroniqueurs considèrent qu'il était ridicule de l'entonner dans ces circonstances.

Interrogé sur sa vision du chant, Samir Nasri ne l'a pas trouvé très approprié : « Moi je n'aime pas. Tu peux chambrer en Ligue des Champions, pas en championnat. Quand tu es le PSG, c'est normal de gagner le championnat, ça n'a pas de sens de chambrer là dessus. Donc si tu le fais, tu prouves que Lens t'as vraiment dérangé durant la saison et que tu as eu peur. » Pour Laure Boulleau, c'est la réappropriation d'un chant adverse qui dérange : « On peut chambrer, mais il faut savoir bien le faire. Ici, c'est mal fait, j'aurais préféré qu'il lance un chant parisien. En plus, tu chambres alors que le match n'était pas bon. »