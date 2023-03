Salaire, durée du contrat, où en est la prolongation d'Alexis Sanchez à l'OM ?

En fin de contrat avec l'OM l'été prochain, Alexis Sanchez va-t-il prolonger à l'OM ? Et quid de la position du club ?

Alexis Sanchez a été recruté par l'Olympique de Marseille le 10 août 2022 pour une durée d'un an plus une seconde en option.

Alors que la fin de la saison approche à grands pas, où en sont les discussions entre le Chilien et le club phocéen pour sa prolongation de contrat ?

Alexis Sanchez veut rester si l'OM est ambitieux

Spécialiste de l'Olympique de Marseille, Florent Germain a déclaré sur RMC que le joueur avait l'intention de rester à Marseille mais sous certaines conditions.

« Il veut un OM ambitieux, il veut gagner, il n'a pas aimé que l'OM termine dernier sa de poule en Ligue des champions même s'il se met partie prenant de cet échec, il a très mal vécu le couac contre Annecy mais il a loupé un penalty, il ne dit pas « c'est la faute des autres et moi je suis au-dessus » mais quelque part, il a adressé un message », explique Florent Germain.

Selon ses sources, Alexis Sanchez « n'a pas encore pris de décision » concernant son avenir et que les deux parties « vont se voir en fin de saison ».

Un salaire qui ne pose pas problème aux dirigeants

Pour Florent Germain, la prolongation de contrat d'Alexis Sanchez est étroitement liée à la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions. A dix journées de la fin du championnat les Marseillais occupent la deuxième place synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la C1.

Cette qualification permettrait à l'OM d'engranger des revenus conséquents et donc, de prolonger Alexis Sanchez : « S'il est amené à rester, il gardera le même niveau de salaire à quelques dizaines milliers d'euros près. Il est à trois millions d'euros net par an. »

Les dirigeants du club espèrent d'ailleurs une issue positive selon le journaliste mais sans faire de folie et sans céder à toutes les exigences du joueur révèle Florent Germain : « Ils adorent sa saison, ils sont ravis mais ils ne vont pas non plus mettre le club en danger pour recruter et lui faire plaisir. Alexis Sanchez veut jouer le titre. Mais il ne faudra pas s'étonner s'il y a 6-7 départs cet été. Il a 34 ans et l'OM ne va pas construire son projet autour de lui. »