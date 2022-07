Salaire, durée du contrat : toutes les infos sur la prolongation de Dembélé au Barça

Ousmane Dembélé a décidé de rester au Barça. Salaire, durée : voici toutes les infos à savoir sur sa prolongation de contrat.

C'est la fin de feuilleton Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Le joueur âgé de 25 ans était officiellement sans club depuis le 30 juin dernier car il n'avait pas prolongé avec le club catalan. Le champion du monde 2018 était d'ailleurs courtisé par plusieurs clubs : Chelsea, le Bayern Munich et le PSG.

Mais finalement, le Français a décidé de rester en Catalogne et l'annonce officielle a été faite ce jeudi 14 juillet. Dembélé a signé un nouveau contrat pour deux années, soit jusqu'au 30 juin 2024. Face aux difficultés financières du Barça, Ousmane Dembélé a accepté de réduire son salaire de 40%.

Dembélé, culer until 2024 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022

Cependant, selon nos informations, des primes ont été incluses en fonction de ses performances. S'il parvient à atteindre tous les objectifs fixés dans son nouveau contrat, Dembélé percevra un salaire de 10 millions d'euros par an.

Très apprécié par Xavi, Ousmane Dembélé devra néanmoins faire face à une grosse concurrence au Barça avec Ansu Fati, Ferran Torres et la nouvelle recrue, Raphina.

Dembélé est arrivé au Barça à l'été 2017 et malgré plusieurs blessures, il a joué 150 matches toutes compétitions confondues, remportant la Liga en 2018 et 2019 et la Copa del Rey en 2018 et 2021.