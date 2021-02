Salah n'est pas toujours heureux quand il marque

Mohamed Salah adore marquer des buts, à condition que Liverpool gagne dans la foulée.

L'ailier égyptien Mohamed Salah a été choisi comme joueur du mois à Liverpool pour janvier après les excellentes performances qu'il a réalisées et les buts décisifs qu'il a marqués dans de nombreux matches de l'équipe tout au long du mois.

"Bien sûr, je suis content du trophée, mais comme je le dis toujours, l'équipe vient en premier", a déclaré Salah sur le site web de Liverpool.

"Je pense que le mois dernier a été meilleur que les précédents, mais nous devons encore gagner des matchs. Si je marque et aide l'équipe à gagner, cela me rend heureux, mais quand je marque et que l'équipe ne gagne pas, ce n'est pas un sentiment génial," a-t-il ajouté.

Salah est actuellement le leader du classement des buteurs de Premier League avec 16 buts, trois d'avance sur ses plus proches challengers.

L'ancien joueur de la Roma a poursuivi en parlant de l'effet de la situation sanitaire actuelle sur les performances de l'équipe et du rôle important des supporters.

"Je pense que les fans nous soutiennent toujours, surtout quand ils étaient à Anfield. Maintenant à cause du coronavirus, ils ne peuvent plus venir mais je suis sûr qu'ils sont toujours derrière nous."

L'ailier égyptien a terminé en notant que les Reds ont juste besoin de remporter des victoires et de rester ensemble pour surmonter le revers actuel qui les a vus s'incliner 4-1 à Manchester City dimanche dernier.

Après avoir connu une superbe première campagne à Anfield en 2017-18, Salah a rapidement prolongé son bail avec les Merseysiders. Son contrat en cours s'étend jusqu'en 2023, ce qui signifie que les Reds n'ont pas besoin d'envisager une vente dans l'immédiat. Pour Jurgen Klopp, Salah reste un élément très précieux et qui pèse beaucoup sur le jeu offensif de son équipe. Salah a fini deux fois meilleurs réalisateur de la PL, inscrivant 116 buts en 184 apparitions pour les champions anglais.