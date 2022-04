Salah laisse planer le doute sur son avenir à Liverpool

Mohamed Salah avait admis qu'il n'avait pas encore trouvé d'accord avec Liverpool pour une prolongation de contrat, tout en affirmant qu'"il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas" sur la situation. Le contrat actuel de l'Égyptien expire en 2023 et son nom a été associé dernièrement à de nombreux grands clubs européens.

Salah a été un élément clé de Liverpool tout au long de son séjour de cinq ans à Anfield, marquant 153 buts en 241 matchs toutes compétitions confondues. Le Pharaon a aidé le club à remporter la Premier League et la Ligue des Champions, mais il approche maintenant de la dernière année de son contrat et les spéculations sur son avenir s’intensifient au fil des semaines.

Plusieurs écuries continentales se seraient donc renseignées sur Salah, dont le Real Madrid et le Barcelone, mais le joueur de 29 ans a insisté sur le fait qu'il serait heureux de passer le reste de sa carrière à Liverpool en octobre dernier.

Salah refuse de se prononcer sur la suite

Il semble que des questions financières empêchent un renouvellement potentiel du contrat de Salah, qui a maintenant fait le point sur l'état des négociations avec le club. "Que puis-je dire ? Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas", a déclaré l'attaquant à Sky Sports. "Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation, nous sommes dans le moment le plus important pour l'équipe".

À la question de savoir s'il est confiant dans sa capacité à sceller un nouveau bail à Anfield, Salah a répondu : "Je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non. J'ai déjà dit plusieurs fois ce que je veux, mais encore une fois, je ne peux pas approfondir ce sujet en ce moment parce que c'est une situation délicate et que l'équipe a besoin de gagner."

Salah « pas distrait » par sa situation personnelle

L’homme fort des Reds a également rejeté toute suggestion selon laquelle ce feuilleton le distrait de ses devoirs sur le terrain avant une confrontation décisive pour le titre contre Manchester City dimanche. "Pas du tout, je connais très bien mon travail et je suis très professionnel", a-t-il déclaré. "Je suis presque le premier arrivé et le dernier à partir, je me concentre juste sur l'équipe et sur le fait de gagner des trophées et de donner tout ce que je peux au club."

Klopp a offert son point de vue sur le contrat de Salah le mois dernier, insistant sur le fait que la balle est dans le camp de l'international égyptien en ce qui concerne son avenir. "Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus, c'est comme ça. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. C'est la décision de Mo. Le club a fait ce que le club peut faire. C'est comme ça ».

« Je n'ai rien à dire de mal à ce sujet. C'est très bien de mon point de vue. C'est exactement comme cela doit être à ce moment précis. Tout est réglé. Il ne s'est rien passé de plus, pas de signature, pas de refus ou quoi que ce soit. Nous devons juste attendre pour ça. C'est tout à fait normal. Pas de précipitation dans cette situation », avait ajouté le coach allemand.