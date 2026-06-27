Mohamed Salah a établi un nouveau record historique avec la sélection égyptienne lors du match nul (1-1) contre l'Iran, ce samedi matin (heure de Greenwich), lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le site de statistiques « Opta », Salah est devenu le premier joueur de l’histoire de la sélection égyptienne à disputer cinq matchs en tant que titulaire lors d’une phase finale de Coupe du monde, dont deux lors de l’édition 2018 et trois lors du tournoi actuel.

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L’ancienne star de Liverpool a disputé seulement 57 minutes contre l’Iran avant de céder sa place sur blessure, son temps de jeu le plus court en Coupe du monde, son précédent record étant de 76 minutes face à la Belgique.

Grâce à ce nul lors de la dernière journée, les Pharaons totalisent 5 points et se qualifient pour les seizièmes de finale en terminant deuxièmes du groupe G, à la différence de buts derrière la Belgique.

L’Iran, lui, espère encore se qualifier comme l’un des meilleurs troisièmes après avoir atteint 3 points, tandis que la Nouvelle-Zélande termine dernière avec un seul point.



