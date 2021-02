Saka sous le charme d'Odegaard

Le nouveau joueur des Gunners a joué un rôle de premier plan alors que l'équipe de Mikel Arteta battait Leeds United 4-2 en Premier League dimanche.

Bukayo Saka a salué «l’incroyable» Martin Odegaard après la victoire 4-2 d’Arsenal contre Leeds United dimanche.

L'international norvégien a reçu sa première titularisation avec les Gunners par Mikel Arteta et a joué un rôle de premier plan dans la victoire, se montrant brillant dans le rôle de n°10 aux côtés de Saka et Emile Smith Rowe.

Le jeune trio offensif a causé toutes sortes de problèmes à Leeds avec leur créativité et leur mouvement alors qu'Arsenal revenait à la victoire après des défaites successives contre les Wolves et Aston Villa.

Interrogé sur son nouveau coéquipier, qui passera le reste de la saison en prêt à Arsenal depuis le Real Madrid, Saka a déclaré: «Il est incroyable. Il a beaucoup de qualité et j'ai hâte de jouer plus avec lui, de marquer des buts et de l'aider. C'est un joueur incroyable. "

Le joueur de 22 ans a été impressionnant à Arsenal et a montré qu'il avait déjà une excellente compréhension avec Smith Rowe et Saka.

Les trois jeunes ont très bien combinés et ont joué un rôle clé dans la victoire convaincante d’Arsenal. Odegaard a terminé avec une précision de passe d'un peu plus de 81% et a montré des éclairs de brillance alors que l'équipe d'Arteta se hissait au 10e rang de la Premier League.

Il a joué un rôle important dans l’une des meilleures performances offensives d’Arsenal de la saison, c’était une démonstration qui a ravi Arteta.

«Je pensais que c'était beaucoup mieux», a déclaré le patron des Gunners. «Nous étions beaucoup plus efficaces et nous étions beaucoup plus composés. Nous avons pris notre temps quand c'était nécessaire, nous avons simulé le mouvement, nous avons eu des courses derrière et nous avons eu des gens dans la surface et des gens qui arrivaient dans la boîte. Notre prise de décision était bien meilleure, puis l'efficacité lorsque nous avons frappé au but".