Sa saison à Sassuolo, son regard sur l'OM : les confidences de Maxime Lopez

Maxime Lopez s'est confié à La Provence et en profite pour faire le bilan de sa saison à Sassuolo et celle de l'OM, dont il suit toujours les résultats.

Depuis l'été 2020, Maxime Lopez porte les couleurs de Sassuolo. Le natif de Marseille, formé, à l'OM, a raconté à nos confrères de La Provence comment s'était déroulée sa deuxième saison en Serie A.

« Individuellement, j'ai réussi ma meilleure saison, au même niveau que ma première avec l'OM, en 2016-17. Sans être prétentieux, je me suis trouvé performant. J'ai répondu présent dans les gros matches, ce qui me manquait. J'ai peut-être franchi un cap. J'ai 24 ans, c'était ma sixième saison en pro, je commence à être expérimenté », confie Lopez.

En revanche, il regrette la 11e place au classement final de son équipe : « Sur le plan collectif, je suis un peu moins satisfait. Vu notre équipe, il y avait beaucoup mieux à faire. On a perdu trop de points contre les équipes un peu moins huppées. À Sassuolo, on n'est pas là pour jouer la coupe d'Europe tous les ans; l'objectif, c'est de finir le plus haut possible. On méritait de finir un peu mieux. »

Pur Minot, Maxime Lopez n'en oublie pas l'OM dont il reste un fervent supporter. Il a d'ailleurs savouré la belle saison des Phocéens : « J'ai regardé presque tous les matches. […] Ils ont fait une très belle saison. Dommage qu'il y ait une période de flottement au moment où ils ne se qualifient pas contre Feyenoord. Mais la saison est plus que réussie, la 2e place est méritée. On peut dire ce qu'on veut, l'OM a été 2e dix-neuf fois. Je me suis régalé, ça jouait vraiment bien. »

Maxime Lopez estime même qu'il aurait sa place dans l'OM de Sampaoli : « J'aurais kiffé jouer dans une équipe comme celle-là, j'aurais pu me régaler. Je me serais bien fondu dans la masse. »

Faut-il y voir un appel du pied du joueur pour un retour à l'OM ? Courtisé par plusieurs grosses écuries italiennes (AS Roma, Lazio, Fiorentina), le milieu de terrain ne sait pas de quoi son avenir sera fait : « Est-ce le bon moment pour partir ? Je ne sais pas. On va voir. Pas mal de clubs font connaître leur intérêt. Sassuolo est demandeur, il aime bien faire des plus-values. On va voir ce que j'ai. Concernant les clubs que vous évoquez, il n'y a rien de sérieux ni de concret. Quand il y aura du concret, je me poserai pour y réfléchir. »