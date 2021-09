Saint-Etienne : un prince cambodgien candidat au rachat du club

Le pince cambodgien Norodom Ravichak a affirmé avoir formulé une offre pour racheter l'AS Saint-Etienne.

L'AS Saint-Etienne pourrait-elle changer de propriétaire dans les prochaines semaines, après 17 ans de présidence du duo Romeyer-Caïazzo ? Ces derniers jours, Le Parisien affirmait qu'une offre avait été transmise par un prince cambodgien pour racheter le club, ce qui a désormais été confirmé par l'intéressé lui-même, dans un entretien accordé à RFI.

"Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne", a ainsi annoncé Norodom Ravichak, qui assure être un grand fan de football et des Verts en particulier depuis longtemps.

"Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone", a-t-il ainsi détaillé.

"Grâce à mes divers réseaux d’affaires, j’ai pu rencontrer des personnalités du monde du football et de fil en aiguille prendre connaissance du projet de vente de l’ASSE il y a quelques mois."

L'intéressé affirme également vouloir mettre en place d'importants moyens pour donner une grande ambition au club. "Mon but aujourd’hui est de prendre soin de Saint Etienne et de tous ceux qui œuvrent pour que ce club retrouve la place qui est la sienne dans le football français et européen, poursuit-il. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint Etienne de retrouver sa splendeur."

Après un début de saison très compliqué, la formation de Claude Puel n'a toujours pas remporté le moindre match et se retrouve en position de relégable dans la foulée d'un nouveau revers contre Bordeaux, samedi dernier.

En avril, les deux patrons du club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, avaient annoncé le début du processus de vente, chargeant le cabinet de conseil KPMG de "sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité". Un dépôt de garantie de 100 millions d'euros aurait ainsi été effectué auprès du cabinet pour commencer la transaction.