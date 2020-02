Saint-Etienne - Puel : "Une période compliquée pour l'équipe"

Les Verts ont concédé un deuxième revers de rang contre Marseille, après celui de Metz le week-end dernier (3-1).

La situation est compliquée pour Saint-Etienne, battu sur sa pelouse par l'OM en clôture de la 23e journée de .

"Je regarde en bas [du classement] depuis un petit moment car en plus nous subissons des enchaînements de matches depuis six mois", a réagi Claude Puel après la rencontre.

"Ça fait six mois qu'on a des blessés qui reviennent, se reblessent, on est très sollicités. À Metz, nous n'avons pas répondu assez présent assez dans la concentration. Mais on peut pas reprocher à ce groupe de ne pas continuer à se battre."

"C'est dommage car on a aussi des situations"

L'ancien entraîneur de Leicester regrettait également la différence d'efficacité entre les deux équipes (les Olympiens ont marqué sur leur deux seules frappes cadrées).

"C'est une période compliquée pour l'équipe, on concède très peu d'occasions et on paie comptant sur toutes les frappes de l'adversaire, et c'est dommage car nous aussi on a des situations. En face c'était le deuxième du championnat et, malgré tout ce qui nous arrive, on a été à la hauteur, même si, à la fin, on n'avait plus trop d'essence.

"Nous n'avons pas été récompensés, je le regrette pour mon groupe et pour mes joueurs." Prochain rendez-vous pour Wahbi Khari et ses coéquipiers : dimanche à (15h).