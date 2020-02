Saint-Étienne - Puel : "Le regret c'est d'avoir commencé à jouer à la 46e minute"

Les Verts se sont inclinés à Brest ce dimanche (3-2), après avoir réalisé deux mi-temps totalement différentes.

Totalement dépassés et menés de trois buts à la pause, les Stéphanois sont revenus avec d'autres intentions, sans parvenir à renverser la tendance. Une réaction qui a toutefois plu à leur entraîneur, Claude Puel.

"Le regret c'est d'avoir commencé à jouer à la 46e minute, a-t-il estimé après le coup de sifflet final. On était absents, on a permis à cette équipe de prendre confiance, de nous punir et de nous faire mal dans la profondeur.

"Bien sûr, la deuxième mi-temps est beaucoup plus concluante. On s'est montré nous-mêmes le chemin qu'il fallait prendre. Il nous a manqué un peu de jus et de justesse en fin de match pour mettre la pression sur cette équipe. On s'est lâché offensivement, on a fait beaucoup d'efforts.

"La situation paraissait désespérée à la mi-temps, mais on a répondu, on ne s'est plus posé de questions, on a joué notre va-tout. Il faudrait être en capacité, dès l'entame de match, de rééditer ce genre de performance."

Leçon retenue et appliquée dès dimanche prochain contre Reims à Geoffroy Guichard (15h) ?