Saint-Etienne - Nice 1-3, Nice enchaîne

Nice s'offre un deuxième succès de rang et passe à la 5e place de Ligue 1 après avoir battu l'ASSE (1-3).

Saint-Etienne et Nice, respectivement 9e et 10e avant le match avec 10 points chacun, se défiaent ce dimanche au stade Geoffroy-Guichard.

Et l'OGC Nice a connu un meilleur démarrage dans le Forez en versant le premier sang dès la 8e minute. Suite à un corner repoussé par Moulin, Lees-Melou récupère le cuir aux seize mètres pour ouvrir la marque et lancer les Aiglons.

Désireux de bien faire mais incapables de poser des problèmes aux Niçois, les Verts s'exposaient et Gouiri, roublard exploitait une bourde signée Moulin. Un centre rasant puissant de Lotomba, le portier de l'ASSE commettait une faute de main et Gouiri en profitait. 2-0, le score au repos.

Plus d'équipes

L'ASSE réduisait la marque en seconde période. Et c'est d'une erreur du portier adverse que le but arrivait. Benitez se trouait en voulant relancer vite au pied. Hamouma servait Aouchiche, qui en profitait.1-2.

L'article continue ci-dessous

Nice voulait reprendre ses distances et un coup franc bien exécuté de Gouiri passait de peu à côté de la lucarne adverse à un quart d'heure de la fin.

Denis Bouanga et les Verts tentaient de sonner la révolter et la star de l'ASSE tentait une frappe écrasée du droit, sur laquelle Benitez était cette fois vigilant. Une révolte qui tournait court, puisque ce sont els Aiglons qui marquaient le but du 3-1 en toute fin de rencontre avec Maolida, qui profitait d'un tir bien trop croisé du droit de Ndoye pour parachever l'action.

3-1, score final, Nice s'offre un deuxième succès de rang au terme d'une performance aboutie.