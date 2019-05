Saint-Etienne-Montpellier 0-1, l'ASSE freinée par Montpellier

En ouverture de la 36e journée de la Ligue 1, l'ASSE a enregistré un faux-pas inattendu contre Montpellier (0-1).

36e journée de

Saint-Etienne- : 0-1

But : Laborde (64e)

Jean-Louis Gasset, le coach de l'ASSE, avait exprimé cette semaine son désir de vivre au Chaudron la même ambiance qu'à Anfield et voir ses hommes maitriser le sujet de la même manière que ne l'a fait l'équipe de la Mersey face à Barcelone (4-0). Malheureusement pour lui, aucun de ses souhaits ne s'est exaucé. Face à la pression et cette perspective d'une qualification en Ligue des Champions, les Foréziens se sont effondrés. Un accroc qui tombe très mal et dont pourrait profiter le rival lyonnais ce week-end.

Les Stéphanois n'ont pas été en mesure de déployer le jeu qui fait leur force. Comme tétanisés par l'enjeu, ils se sont montrés moribonds, butant sur une équipe héraultaise parfaitement organisée, et toujours aussi difficile à contourner. Le premier acte du match s'est même écoulée sans la moindre occasion des locaux, si l'on excepte une semi-tentative de Wahbi Khazri à mi-distance à la 23e minute.

Montpellier, de son côté, ne s'est pas gêné pour porter le danger en contre quand il en avait l'occasion. Et cela a débouché sur plusieurs tentatives intéressantes. Gaetan Laborde (3e), Mollet (33e) et Delort (39e) ont tous eu l'opportunité d''ouvrir le score.

Le MHSC a bien fini par prendre à l'avantage. C'était peu après l'heure du jeu, alors que chacune des deux équipes n'avait plus que dix hommes sur le terrain. Daniel Congré et Rémy Cabella ont récoltés des cartons rouges, à neuf minutes d'intervalle. A 10 contre 10, il y a eu plus d'espaces sur le terrain et ce sont les visiteurs qui ont su en tirer profit. A la 66e minute, Laborde a trouvé le chemin des filets en exploitant un service d'Elyes Skhiri.

Beric rate l'égalisation avant le gong

À 0-1, l'ASSE s'est rebiffée a jetté toutes les forces dans la bataille dans l'espoir de sauver le point du nul. Ce fut sans résultat. Le Slovène Robert Beric a notamment loupé deux belles balles de 1-1, en n'appuyant pas son geste devant les buts. Le score est resté inchangé et Saint-Etienne a donc dû concéder un revers. Son premier en championnat depuis le 10 mars dernier. Et c'est un faux-pas qui risque de sonner le glas de ses rêves de C1.