Saint-Etienne : Laurent Huard prend un nouveau poste à la formation

Laurent Huard, l'adjoint de Claude Puel, est pressenti pour devenir le nouveau responsable technique du centre de formation de l'AS Saint-Etienne.

Laurent Huard (47 ans) s'apprête à occuper de nouvelles fonctions à l'AS Saint-Etienne. Selon les informations de Goal, le troisième adjoint de Claude Puel va changer de costume pour devenir le nouveau responsable technique du centre de formation du club stéphanois. Il épaulera le directeur Philippe Guillemet.

Sur le site officiel de l'ASSE, c'est Razik Nedder qui est présenté comme le responsable technique du centre de formation. Ce dernier va rester à la tête de l'équipe réserve (National 3) suite à la refonte de l'organigramme décidée par sa direction.

Arrivé chez les Verts en juin 2019 à la demande de Ghislain Printant, Laurent Huard avait été maintenu dans le staff de l'équipe première depuis la nomination de Claude Puel. Le Breton va donc revenir à son premier amour : la formation. Un secteur dans lequel il jouit d'une belle réputation dans l'Hexagone.

Une solide expérience du terrain

Ancien joueur, ayant disputé plus de 300 rencontres professionnelles dans les clubs de Rennes, Saint-Étienne et Sedan, Laurent Huard a fait ses gammes en tant qu'entraîneur de jeunes dans les centres de formation du (2003-2015) et du (2015-2019).

Au PSG, il a d'abord entraîné l'équipe réserve avant de gérer les U17 pendant trois ans. Il a été champion de en 2017 avec les générations 2000 et 2001. On retiendra qu'à Rennes, Huard a aussi remporté la Coupe Gambardella avec des joueurs comme Yacine Brahimi, Damien Le Tallec ou encore Yann M'Vila.