Saint-Etienne : Jean-Louis Gasset et "les rêves" de Ligue des champions de Yann M'Vila

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Jean-Louis Gasset espère accompagner Yann M'Vila dans ses rêves de Ligue des champions.

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, était en conférence de presse ce mardi, à la veille de recevoir l'Olympique de Marseille, mercredi soir (21h), en match en retard de la 17e journée de Ligue 1.

Il a notamment parlé de Yann M'Vila et de son ambition de disputer la Ligue des champions alors que l'ASSE occupe actuellement la 4e place de Ligue 1. "Yann M'Vila n'a jamais joué la Ligue des Champions dans sa carrière. Il a cette lacune... de ne jamais avoir entendu la musique. Il a ce rêve. Si on peut rêver avec lui, on le fera. Automatiquement, ça passera par battre de grandes équipes. Ça commence mercredi soir", a déclaré Gasset.

L'article continue ci-dessous

Face à l'OM, il s'attend à un match compliqué. "Ils vont réagir", a-t-il annoncé. "L'OM va avoir une réaction à un moment donné. Quand vous êtes dans l'oeil du cyclone, c'est terrible. Mais ils vont réagir. Mandanda reste Mandanda, Thauvin reste Thauvin, Luis Gustavo reste Luis Gustavo. Ce sont de grands joueurs. C'est une bête blessée."

#Gasset : "L'@OM_Officiel va avoir une réaction à un moment donné. Quand vous êtes dans l'oeil du cyclone, c'est terrible. Mais ils vont réagir. Mandanda reste Mandanda, Thauvin reste Thauvin, Luis Gustavo reste Luis Gustavo. Ce sont de grands joueurs. C'est une bête blessée." pic.twitter.com/tPkRsE8BC2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 15 janvier 2019

L'entraîneur stéphanois espère aussi continuer à être performant à domicile. "Nous espérons rester invaincus à domicile le plus longtemps possible. La saison dernière, on n'a perdu qu'une fois de la phase retour. Sur l'année 2018, le parcours à domicile a été extraordinaire. On aime faire plaisir à nos supporters, ils le méritent", a-t-il expliqué. Depuis le début de la saison, les Verts ont empoché sept victoires et deux nuls en neuf matches à Geoffroy-Guichard.