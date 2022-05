Sadio Mané maintient le suspense concernant son futur

L’attaquant sénégalais Sadio Mané n’a pas voulu se prononcer concernant la suite qu’il veut donner à sa carrière.

Si Mohamed Salah s'est montré un peu plus diplomate lorsqu'il a confirmé qu'il resterait à Liverpool au moins pour la saison prochaine, Sadio Mané n'a pas pris d'engagement.

Bien qu'officiellement programmée comme la journée de presse de Liverpool avant la finale de la Ligue des champions, l'accent étant mis sur le Real Madrid à Paris, la journée de mercredi a été marquée par de nombreuses questions sur l'avenir de Salah et de Mané.

Le président Tom Werner a réitéré le "désir" du club de lier les deux joueurs à de nouveaux contrats à long terme, et a fait l'éloge de Julian Ward avant un été chargé pour le nouveau directeur sportif.

Lors de sa conférence de presse aux côtés de Jordan Henderson plus tard dans la journée, Salah a confirmé qu'il allait "rester la saison prochaine, c'est sûr".

Le Pharaon a souligné son désir de se concentrer sur la finale pour le moment, en disant le collectif prime à l’instant et qu'il "ne veut pas du tout être égoïste" en gardant les projecteurs sur lui.

Mané reste concentré sur la Ligue des Champions

S'adressant à Sky Sports dans une interview à part, Mané s'est vu poser une question similaire, mais, fidèle à son caractère, a été plus réservé dans sa réponse. "Ce serait spécial de gagner et d'en faire sept", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il serait bien d'apporter une autre Coupe d'Europe et de régler son avenir.

"Cette question [sur mon avenir], j'y répondrai après la Ligue des champions. Si je reste ou pas, je vais répondre après la Ligue des champions".

Ce n'est, dans une certaine mesure, pas une surprise étant donné que beaucoup de sources ont laissé croire que des discussions sont prévues avec les agents de Salah et Mané à la fin de la saison.

Mais avec en toile de fond l'intérêt du Bayern Munich pour Mané, son refus de s'engager au-delà de la fin de la campagne actuelle pourrait être plus inquiétant.

Mané est dans une forme exceptionnelle en cette deuxième partie de saison, et tout au long de 2021/22, il a marqué 23 buts et délivré cinq passes décisives en 50 apparitions, ainsi que six buts et deux passes décisives en 14 matchs pour le Sénégal. Le fait que la finale de la Ligue des champions sera son 65e match de la campagne témoigne de la durabilité de Mane, qui a eu 30 ans en avril, et il est clair que le numéro 10 des Reds est un joueur à part et qui manquera beaucoup aux Merseysiders s’il venait à les quitter.