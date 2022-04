Sacchi se moque de l’Atlético de Simeone

Le légendaire coach Arrigo Sacchi a qualifié d'"ennuyeux" le style de jeu de l'Atlético de Madrid sous la direction de Diego Simeone. L'Italien respecte les accomplissements de l'Argentin, mais souhaiterait qu'il insuffle plus d'enthousiasme dans le jeu de sa formation.

Sacchi, qui a lui-même dirigé l'Atleti, a vu Manchester City se heurter à un bloc très bas lors de sa victoire 1-0 sur les Colchoneros en Ligue des champions cette semaine. Et bien qu’il ait beaucoup de respect pour ce que « El Cholo » a fait durant son parcours, il estime qu'il faudrait en faire plus pour rendre ses plans de jeu plus agréables à l'œil.

« Un football sans émotions »

"Simeone a obtenu de nombreux résultats ces dernières années", a déclaré Sacchi à la Gazzetta dello Sport. "Il ne fait aucun doute que son expérience de joueur en Italie l'a influencé en tant qu'entraîneur. Tout d'abord, ne pas encaisser de buts. Et puis voyons ce qui se passe, comptons sur le talent de certaines individualités et espérons le meilleur. C'est vrai que l'Atletico a des éléments de qualité, mais au lieu d'acheter des joueurs et de dépenser beaucoup d'argent, ils auraient dû dépenser cet argent pour changer leur style.Regardons les choses en face : cette façon de jouer est ennuyeuse pour le public. Les fans demandent de la beauté, ils demandent des émotions. Quelle émotion peut-il y avoir quand on est recroquevillé dans ses cinquante mètres ?"

Sacchi a rappelé une anecdote de l'Euro 2000 pour souligner son point de vue, révélant un commentaire critique de Pelé après la victoire de l'Italie sur les Pays-Bas en demi-finale. "Pelé était à côté de moi. Nous avons fini par gagner aux tirs au but, mais seulement après avoir passé tout le match à défendre dans notre propre moitié. Pelé m'a dit : "C'est dommage. Vous avez de bons joueurs, mais vous ne savez pas comment jouer au football". L'Atletico se comporte de la même manière : défense, défense, défense". Au moins, la Squadra de l’époque avait des circonstances atténuantes puisqu’elle a joué en infériorité numérique durant les trois quarts du match.

« L'Atlético n'est pas encore éliminé »

Même s’il n’apprécie beaucoup le football prôné par Simeone, Sacchi concède que l'équipe espagnole n'est pas encore éliminée et pointe du doigt le manque de plan de secours de Pep Guardiola face aux équipes défensives.

« Nous devons être honnêtes. Le match entre les Espagnols et City est encore ouvert. Tout peut arriver au match retour, a souligné le double vainqueur de la C1. L'Atletico n'a pas eu une seule frappe au but, c'est vrai, mais ce n'est pas comme si City en avait eu beaucoup. A part le but de De Bruyne, qui était magnifique dans sa construction et son exécution, je ne me souviens pas de beaucoup d'occasions de marquer de leur part. C'était un défi pour eux, donc on ne pouvait pas prendre trop de plaisir. L'Atletico ne voulait pas jouer au football, mais City se devait de faire quelque chose de plus pour percer le verrou."