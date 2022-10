Sa relation avec Bernat, son amour de Valence, son choix de venir à Paris... 6 choses à savoir sur Carlos Soler

Face à Reims, l'Espagnol va connaître, selon nos informations, sa première titularisation sous le maillot du PSG. Goal vous le présente à travers six

Six minutes contre la Juventus, une contre le Maccabi Haïfa et quatre contre l'Olympique Lyonnais, le temps de jeu de Carlos Soler devrait connaître un sérieux bon samedi soir du côté de Reims. Dans un stade où Lionel Messi a fait sa première apparition sous le maillot parisien le 29 août 2021, l'Espagnol devrait, selon les informations de Goal, connaître sa première titularisation. Goal vous présente la dernière recrue de l'été parisien, arrivé pour près de 22 millions d'euros bonus compris.







Un Valencian pur sang

Né à Valence, Soler a fait toutes ses classes au FC Valence depuis qu'il a sept ans, de l'école de football au pro en passant par l'équipe B, tout comme Toni Lato, le latéral gauche espagnol qu'il considère comme un frère. Les membres de sa famille sont aussi des socios du club. Il se murmure même que le milieu de terrain aurait été prêt à accepter un contrat à vie de son club formateur.





Proche de Juan Bernat

La "Valencian connection" s'est reformée ici au PSG et évidemment la nouvelle recrue parisienne s'est très vite rapprochée du latéral gauche avec qui il devrait partager le même flanc, samedi au stade Auguste Deleaune. Mais les deux hommes qui ont grandi à Valence se connaissent déjà puisque c'est au moment où Bernat a rejoint le Bayern Munich que le nom de Soler a commencé à faire du bruit dans leur club formateur. Et que les deux hommes se sont côtoyés.

Valence n'a pas tout fait pour le garder

Par son attachement à sa ville d'origine, sa qualité de vie et la proximité de sa vie familiale Carlos Soler a longtemps réfléchi à faire toute sa carrière dans sa ville natale. Alors qu'il était en fin de contrat avec Valence en 2023, le milieu polyvalent espérait prolonger son bail d'au moins six années. Mais la proposition n'était finalement pas à la hauteur de ses attentes, lui faisant comprendre que son club de cœur n'était pas contre un départ afin de récupérer une indemnité qui ferait du bien à ses finances.

Avant Paris, l'Atlético et le Barça étaient à l'affût

Au début de l'été, Paris a bien pris des renseignements sur Carlos Soler avant d'avancer sur d'autres profils au milieu et en attaque. Deux clubs espagnols ont initié les discussions pour le recruter : Le FC Barcelone et surtout l'Atlético Madrid qui a vraiment été tout proche de le signer. Mais les limites salariales imposées par la ligue de football espagnole ont contraint les prétendants à abandonner le dossier.





Paris l'a recruté pour sa polyvalence et son caractère

Le mercato estival du PSG a mis en lumière des profils moins bling-bling. L'Espagnol fait partie de cela. Garçon altruiste et discret mais que Luis Campos a aussi recruté pour sa polyvalence. Capable de jouer en relayeur dans un milieu à trois, il est surtout un vrai numéro dix, un passeur aussi capable d'évoluer "sur la droite mais un peu mieux sur la gauche car il aime rentrer sur son pied fort", selon Christophe Galtier qui a observé ses matches en Espagne et plus récemment avec la sélection. A Paris, il aura pour rôle de remplacer un des trois de devant. Comme ce sera le cas ce samedi.





Pourquoi il devrait aller à la Coupe du monde

Alors que Valence ne lui a pas soumis la proposition qu'il attendait, Soler a fait le choix de venir à Paris pour évoluer dans un grand club qui joue la LIgue des champions et avec une forte concurrence. Dans son choix de rejoindre la capitale française, il n'a pourtant jamais été question de la Coupe du monde. Appelé comme réserviste des réservistes à l'Euro en 2021, il fait partie des joueurs sur lesquels Luis Enrique compte. Comme beaucoup d'autres joueurs au temps de jeu réduit à l'image de Pablo Sarabia ou Ferran Torres.--