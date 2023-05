Sa polyvalence, Guardiola, la Ligue 1... Bernardo Silva se confie

Le milieu offensif portugais s'éclate encore cette saison avec Manchester City, admirablement utilisé à différents postes par Pep Guardiola.

Demi-finaliste de Ligue des champions, finaliste de FA Cup, leader de Premier League à quelques matchs du terme : Bernardo Silva vit une nouvelle saison faste sous les couleurs de Manchester City et les ordres de Pep Guardiola.

"Il faut être ouvert pour apprendre"

Le milieu de poche portugais s'est longuement confié dans un entretien à France Football, évoquant notamment sa polyvalence naturelle, développée dans le nord de l'Angleterre.

"Il faut être ouvert pour apprendre, aller poser des questions aux autres joueurs pour mieux les comprendre. Moi, par exemple, je parle beaucoup de foot avec Ruben Dias, défenseur central. J'ai beaucoup de curiosité pour connaître et savoir ce qu'il fait pendant le match, et lui pareil. Si je dois jouer un jour comme défenseur central...", s'imagine-t-il.

"La polyvalence est sûrement une forme d'intelligence. Mais, avec le temps, tu comprends mieux le jeu. Tu accumules de l'expérience et tu comprends ce que tu as besoin de faire dans les différentes positions. À Monaco, j'ai joué au milieu et à droite. Quand je suis arrivé à Manchester, Pep m'a d'abord mis au milieu, puis à droite et ensuite comme faux 9. Au début, c'est forcément difficile, mais, à force de jouer dix, vingt, trente matches à ces postes, tu progresses. Maintenant, je comprends beaucoup mieux les différentes positions."

"Guardiola va beaucoup dans les détails"

Avec Guardiola, l'ancien benfiquiste a forcément vu son jeu évoluer pour satisfaire les principes de jeu de Pep : "Il va beaucoup dans les détails. Du coup, tu changes ta façon de faire dans ton jeu. Moi, à Monaco, j'étais plus un dribbleur que je ne le suis. Riyad (Mahrez), à Leicester, était beaucoup plus un dribbleur. Évidemment qu'il faut savoir dribbler, frapper, mais la façon de jouer, de manière simple, pour Pep, c'est le plus important. Si tu veux avoir du temps de jeu avec lui, tu dois savoir le faire."

Enfin, celui qui a été champion de France lors de son passage à Monaco revient également sur ses années en Ligue 1, et ce que le championnat de France a pu lui apporter : "Les gens qui ne comprennent pas le foot et ne savent rien ont cette habitude de dire que le Championnat allemand, sauf le Bayern, est nul. Que la Ligue 1, sauf le PSG, est nulle. Ce n'est pas vrai. La L1 est un Championnat compétitif.

"Bien sûr que le PSG, avec l'argent et les joueurs qu'il a, va gagner beaucoup plus que les autres. Mais tu regardes Lyon, Monaco, Lille, Nice, Marseille, ce sont de bonnes équipes, avec plein de jeunes très bons. Je trouve d'ailleurs que c'était plus difficile de jouer en France qu'en Angleterre. C'est plus physique. Peut-être aussi parce qu'on a toujours la possession avec City."