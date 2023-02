"C'est de sa faute à lui", Antonetti fustige Mbappé après sa blessure lors de Montpellier-PSG

Pour Frédéric Antonetti, Kylian Mbappé est le principal responsable de sa blessure subie contre Montpellier.

Kylian Mbappé s'est blessé lors du match Montpellier-PSG (le 1er février) et devrait être forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, programmé le 14 février prochain.

Pour Antonetti, le responsable, c'est Mbappé

Ce dimanche 5 février 2023, sur le plateau du Canal Football Club, Frédéric Antonetti, ancien entraîneur du FC Metz, a critiqué le choix de Kylian Mbappé de reprendre la compétition avec le PSG, quelques jours après la finale de la Coupe du monde, tout en multipliant les voyages.

« Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la Coupe du monde a lieu au mois de novembre et tout de suite après il y a des matches. Avant, la Coupe du monde c'était en au mois de juin ce qui faisaient que les joueurs avaient trois semaines de repos. La logique aurait voulu qu'après la Coupe du monde, que les joueurs aient quinze jours de repos, comme l'a fait Messi », explique Antonetti.

« Quand on est allé au bout (de la Coupe du monde), il y a une fatigue physique, une fatigue psychologique. La logique voudrait ça. Mais malgré tout, la Coupe du monde laisse beaucoup de traces donc Mbappé ce serait peut-être blessé. Moi, ce qui me gêne beaucoup, ce sont les voyages. Parce que ça, c'est de sa faute à lui. On accumule de la fatigue », ajoute-t-il.

Paganelli critique lui aussi Mbappé

Frédéric Antonetti fait ici référence au voyage de Kylian Mbappé aux Etats-Unis juste après la rencontre entre Lens et le PSG. L'attaquant de l'équipe de France était allé voir un match de NBA en compagnie de son coéquipier Achraf Hakimi.

Pour Laurent Paganelli, également présent sur le plateau du Canal Football, la faute en revient aussi à Kylian Mbappé qui ne sait pas faire l'impasse sur des petits matches, comme face à l'US Pays de Cassel, une équipe de sixième division, en Coupe de France : « Avec Kylian, c'est dur de le gérer, on sait très bien comment il est. On sait très bien que s'il veut jouer, il joue. On a du mal lui dire « tu ne joues pas ». Quand il vient en Coupe de France, ça ne sert à rien. »