Ryan Giggs : "Cristiano Ronaldo peut jouer jusqu'à ses 40 ans"

L'ancien partenaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne doute pas que le Portugais, toujours en forme, a encore de beaux jours devant lui.

Ryan Giggs pense que son ancien coéquipier de , Cristiano Ronaldo, peut jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. Ronaldo a récemment marqué son 101e but international pour le , à l'âge de 35 ans, et n'a montré aucun signe de ralentissement ces dernières années.

L'attaquant de la a marqué 31 buts en la saison dernière et n'est plus qu'à huit buts du record du plus grand nombre de buts internationaux. Giggs, qui a lui-même joué pour les Red Devils jusqu'à l'âge de 40 ans, est catégorique : Ronaldo peut continuer à jouer jusqu'à un âge similaire.

"Il est le meilleur professionnel avec lequel j'ai joué"

"Il devra être dans le bon club de toute évidence. J'étais dans un grand club et j'ai joué jusqu'à mes 40 ans, et je peux le voir continuer et jouer jusqu'à ses 40 ans", a déclaré Giggs à l'agence de presse PA. "Il prend soin de lui-même - il mange bien, se repose bien et vit pour le match - et est le meilleur professionnel avec lequel j'ai joué".





"Je l'ai vu au début de sa carrière et on ne pouvait jamais prévoir qu'il marquerait autant de buts. C'était un talent et un joueur brillant qui t'ont excité. Cristiano a toujours été un étudiant du jeu, et tout comme moi, il cherchait toujours cet avantage supplémentaire. Il était toujours dans le gymnase et il avait en tête à quel point il pouvait être bon. Il a marqué 40 buts en une saison à United et depuis lors, ce qu'il a fait est remarquable", a ensuite ajouté le Gallois, impressionné.

Giggs a annoncé sa retraite en 2014 à l'âge de 40 ans après 24 ans à jouer pour l'équipe senior de Manchester United. Ronaldo est actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2022 et a déjà laissé entendre qu'il pourrait jouer jusqu'à la quarantaine, si son corps lui permettait de rester à son meilleur niveau.

"Il y a plusieurs années, l'âge pour jouer au football était jusqu'à 30-32 ans, mais maintenant, vous trouvez ceux qui ont 40 ans jouer sur le terrain", a déclaré Ronaldo fin 2019. "Au moment où mon corps ne répond plus de la bonne manière sur le terrain, alors ce serait le moment de partir. Ma réussite dans mon domaine est le résultat d'un travail acharné et d'un mode de vie. Je travaille continuellement pour améliorer mes capacités mentales et physiques", avait-il précisé. La clé de la réussite.