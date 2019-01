Mercato, Ryad Boudebouz en route pour le Celta

Le milieu international algérien, Ryad Boudebouz, s'apprête à rejoindre le Celta Vigo dans le cadre d'un prêt.

Ryad Boudebouz ne terminera pas la saison au Betis Séville. À en croire L'Equipe, le milieu international algérien va filer vers un autre club de la Liga, en l'occurrence le Celta Vigo. Un départ en forme de prêt, et avec option d'achat à la clé.

Boudebouz (28 ans) n'a disputé que 8 matches de la formation andalouse cette saison. Indiscutable l'année dernière, il l'est un peu moins ces derniers temps et ses statistiques son tout sauf florissantes (aucun but marqué).

Au sein de l'équipe galicienne, l'ancien montpelliérain espère retrouver du temps de jeu afin de pouvoir notamment retrouver sa place au sein de la sélection algérienne. Lors des derniers rassemblements des Fennecs, il n'avait pas été convoqué par Djamel Belmadi.

Pour rappel, lors du dernier mercato, Boudebouz avait été tout proche de rallier l'OGC Nice. Les Girondins de Bordeaux se sont également renseignés à son sujet, avant d'abandonner rapidement la piste.