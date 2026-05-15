Ruud Vormer (38 ans) décroche son premier poste d’entraîneur principal

Ruud Vormer vient d'obtenir son premier poste d'entraîneur principal. L'ancien milieu de terrain de 38 ans s'apprête à diriger le Royal Knokke FC, club belge de troisième division, pour les deux prochaines saisons.

Présent au club depuis l’été dernier, l’ancien meneur de jeu y dirigeait déjà l’équipe des moins de 17 ans et a impressionné la direction par sa méthode de travail et son enthousiasme. Cette promotion logique le propulse désormais à la tête de l’équipe première.

Le club a terminé deuxième de la Première Nationale, le plus haut échelon amateur du pays, sous la conduite de l’entraîneur Bert Dhont, désormais parti. Vormer lui succède donc naturellement.

Le directeur technique Kristof Arys nourrit de grands espoirs pour le Néerlandais. « Le passionné de football qui sommeille en Ruud s’est réveillé et il correspond parfaitement au profil que nous recherchions », a déclaré Arys lors de la présentation du nouvel entraîneur.

Selon le dirigeant, Knokke recherchait délibérément un jeune entraîneur libre de tout contrat, capable de faire progresser des joueurs talentueux. « Nous voulions avant tout un jeune coach capable d’élever le niveau de nos jeunes. Ruud a prouvé avec notre équipe U17 qu’il était l’homme de la situation. »

Bien qu’il soit encore au début de sa carrière d’entraîneur, l’ancien milieu de terrain s’est déjà forgé une solide réputation en Belgique. Passé par le Feyenoord puis par le Club de Bruges, où il a évolué pendant dix ans et remporté plusieurs titres, il a été élu Joueur de l’année en 2017.

Après une période couronnée de succès au Club Bruges, Vormer a mis un terme à sa carrière de joueur à Zulte Waregem. En 2024, il a décidé de raccrocher les crampons. Peu de temps après, il a fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur.