Rummenigge se méfie du Barça et encense Laporta

La légende du club bavarois a parlé du duel entre le Bayern et le Barça en Ligue des champions et aussi de la Super Ligue.

Karl-Heinz Rummenigge, légende du football allemand et du Bayern Munich, a accordé une interview au quotidien "As" avant le choc de la Ligue des champions entre l'équipe munichoise et le FC Barcelone. Un choc très attendu avec notamment le retour de Robert Lewandowski en Bavière, après son départ en Catalogne au cours de l'été.

À la question de savoir si la défaite 2-8 du Barça à Lisbonne a marqué un tournant, Rummenigge a répondu : "Le Barça était une référence depuis longtemps, un modèle pour nous. J'en ai souvent discuté avec Uli Hoeness. Malheureusement, cela a un peu changé ces dernières années. Ce match fou à Lisbonne était déjà un signe. Nous étions assez nerveux avant le match, nous nous attendions à un match serré. Sur le chemin du retour, nous nous sommes assis dans le car et avons bu de la bière. C'était comme un film. Nous espérions tous que le lendemain, la sensation serait toujours aussi bonne qu'à l'époque".

J'espère que Lewy sera reçu avec gratitude"

Concernant le retour de Robert Lewandowski au Bayern, Karl-Heinz Rumennigge souhaite que les fans lui réservent un accueil chaleureux : "Je voudrais que le Bayern et les fans l'accueillent avec gratitude. Il ne faut pas oublier qu'il a joué ici pendant huit ans, qu'il a gagné tout ce qui peut être gagné et qu'il a marqué entre 35 et 50 buts chaque saison", explique-t-il.

Sur les leviers du Barça et le projet de Laporta

Rummenigge a également fait référence aux fameux "leviers" économiques activés par le FC Barcelone pour recruter cet été : "Barcelone a été un modèle pour La Masia. Puis ils ont touché le jackpot avec Messi, qui a élevé tout le club à un autre niveau. Malheureusement, les ravages du temps ont également eu raison de lui et, en outre, le club s'est retrouvé en grande difficulté financière. Je connais très bien Joan Laporta. Il a rejeté un nouveau départ basé sur la patience et a préféré un départ plus rapide. Maintenant, il a au moins pu montrer que l'équipe qu'il a construite est à nouveau une force sur laquelle il faut compter", a déclaré la légende du Bayern.

Quant à savoir s'il est risqué d'hypothéquer le Barça, Rummenigge a expliqué : "Je connais Joan, c'est un optimiste né. Il est la bonne personne pour prendre la barre. Il connaît le club comme personne, il a fait partie de l'âge d'or avec Pep. Et, pour être honnête, les finances n'ont pas autant de poids en Espagne qu'ici. Avec plus d'un milliard d'euros de dettes, j'aurais passé de nombreuses nuits blanches", dit-il.

Concernant les propos de Julian Nagelsmann, qui a déclaré ne pas comprendre comment le FC Barcelone pouvait signer des joueurs sans avoir d'argent, Rummenigge a déclaré : "En règle générale, je recommande de mettre sa propre chaussure sur l'autre pied. Julian ne devrait pas faire de déclarations politiques, c'est le travail d'Oliver Kahn et d'Herbert Hainer. En fait, le ballon lui a été renvoyé par l'Espagne".

Rummenigge contre la Super Ligue

Et à propos de la fameuse Super League, Rummenigge a aussi son mot à dire : "Cette idée est née des recettes de la Premier League. J'ai une relation détendue avec Florentino Pérez. Il a toujours critiqué le fait que les Anglais amènent des milliardaires, des fonds spéculatifs ou même maintenant des États entiers dans le monde du football et que le reste de l'Europe ait à en souffrir. Le principal moteur est l'Angleterre. Les investissements nets en Angleterre sont plus élevés que jamais. Et cela affecte la compétitivité".

En outre, Rummenigge s'est montré très critique à l'égard de la Super League : "La Super League n'aurait pas augmenté de manière drastique les revenus des clubs, elle n'aurait eu que deux conséquences. Tout d'abord, cela aurait permis de niveler les clubs d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie dans ce sens, c'est-à-dire les pays qui s'étaient engagés à l'époque. Et deuxièmement, il n'y aurait pas eu de relégation, ce qui aurait signifié une sorte de sine die pour les clubs de la compétition. Ni l'un ni l'autre n'auraient fonctionné en Europe, simplement parce que les fans n'en veulent pas. Il faut faire attention à ne pas faire des choses dans le football uniquement pour le gain financier", a-t-il déclaré.