Rummenigge : "Le Bayern n'a pas besoin de Ronaldo, nous avons Lewandowski"

Le patron du Bayern Munich a beau être un grand fan de Cristiano Ronaldo, il n'a jamais envisagé de le recruter, car comblé par Robert Lewandowski.

Le n'a pas envisagé de se manifester pour faire venir Cristiano Ronaldo en 2018. Tout simplement car ils n'avaient pas besoin du Portugais. Et pour cause, Robert Lewandowski est déjà l'homme de la situation chez les Bavarois. C'est en tout cas ce qu'explique Karl-Heinz Rummenigge.

Après neuf années record en , Ronaldo avait décidé de s'envoler vers un nouveau projet. La star avait donc pris la direction de la , équipe la mieux armée pour conclure un montage financier des plus compliqués. De son côté, le Bayern Munich n'avait pas souhaité se mêler aux enchères.

"Ronaldo vit pour le football, comme Lewandowski"

Karl-Heinz Rummenigge, le PDG du Bayern, a déclaré à Tuttosport : "Nous avions et avons toujours Lewandowski. Nous n'avions pas besoin d'un attaquant comme Ronaldo. Mais la Juventus a très bien fait, Agnelli a décroché un coup extraordinaire. Ce fut un achat réussi à tous points de vue. CR7 a marqué beaucoup et dans les matchs importants. Et grâce à son image mondiale, il a fait croître la Juventus sur le plan commercial. Le nom aide, mais la qualité doit toujours être là aussi : Cristiano Ronaldo a tout pour plaire".

Désormais âgé de 35 ans, Ronaldo est toujours un joueur de classe mondiale et affiche des statistiques de folie, et Rummenigge pense qu'il peut rester au sommet pendant un certain temps encore - tout comme Lewandowski, qui a marqué 55 fois lors de la campagne 2019-2020.

"Nous parlons d'un extraterrestre", a ajouté Rummenigge. "Ronaldo vit pour le football, comme Lewandowski. Ils s'entraînent, mangent et se reposent avec un seul objectif : améliorer leurs performances et être les meilleurs. Et à la fin, ils sont, comme Messi. Ce sont des exemples pour les jeunes. Ce sont des champions et des super riches, mais ils font chaque jour des sacrifices parce qu’ils veulent gagner", a expliqué le dirigeant, soulignant le professionnalisme de ces joueurs d'exception.

"Il a encore deux ans sur son contrat avec la Juventus et j'attends deux saisons au sommet, puis il décidera quoi faire. Je vois aussi Lewandowski sur le terrain pendant encore longtemps, c'est aussi pourquoi nous ne cherchons pas de successeur. Ce n'est pas un hasard si nous avons investi dans un autre type de joueur, Sané".