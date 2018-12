Rummenigge ne dément pas pour Lucas Hernandez

Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, n'a pas nié l'intérêt de son club à l'endroit du défenseur français Lucas Hernandez.

Le mercato hivernal approche à grands pas et parmi les mouvements qui sont pressentis pour se produire durant cette période il y a celui de Lucas Hernandez, dont le nom serait dans les petits papiers du Bayern Munich. Les Bavarois seraient même disposés à payer le montant de sa clause libératoire, qui est de 85M€.

Il y a deux jours, Niko Kovac, le coach de l'équipe, avait reconnu qu'il cherchait un défenseur supplémentaire pour renforcer son effectif. Le technicien croate n'a donné aucune piste, mais il n'a pas démenti l'intérêt pour Lucas Hernandez. Et il en est de même pour Karl-Heinz Rummenigge, qui s'est exprimé à propos du mercato à la suite du dernier match de l'année.

"Il n'y aucune décision qui a été prise à ce sujet, a-t-il tonné. Hasan Salilhamidzic (le directeur sportif) et son équipe de superviseurs regardent les joueurs intéressants. C'est leur travail et ils le font très bien. Mais on n'a pas encore pris de décision finale concernant ce qu'on doit faire cet hiver ou l'été prochain".

Malgré les difficultés connues par le club durant la première moitié de la saison, avec notamment trois défaites concédées en Bundesliga, Rummenigge a affirmé qu'il n'y avait aucune urgence de recruter actuellement. "Je n’ai pas peur de l’avenir et nous allons procéder tranquillement à des ajustements dans l'effectif. Nous sommes maintenant dans la première phase et il y en aura une seconde l'été prochain".