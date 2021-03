RUMEUR - Werner déjà vers un départ ?

Timo Werner a connu une première saison décevante en Angleterre et pourrait quitter Stamford Bridge moins de 12 mois après avoir signé de Leipzig.

La campagne improductive de Timo Werner à Chelsea pourrait prendre fin après une seule saison.

L'international allemand a signé depuis le RB Leipzig l'été dernier pour un montant d'environ 50 millions d'euros, mais a à peine dépassé cinq buts en 27 matches de Premier League.

Football Insider rapporte ainsi que Werner est prêt à quitter Chelsea moins de 12 mois après un contrat exceptionnel de cinq ans. Werner a marqué 28 buts en Bundesliga pour le RB Leipzig en 2019-2020, mais son bilan a considérablement diminué depuis son déménagement à Londres.

Le média anglais estime qu'il s'attend de plus en plus à ce que Werner parte d'ici un an ou deux, malgré l'arrivée de son compatriote allemand Thomas Tuchel, qui a conduit à une légère amélioration de la forme du buteur.

L'attaquant de Manchester City Sergio Agüero s'est vu offrir un contrat par Barcelone, selon TyC Sports. Les dirigeants de Manchester City ont déclaré publiquement qu'ils ne prendraient pas de décision sur l'avenir d'Aguero avant la fin de la saison.

Dans les autres rumeurs de transfert, le journal madrilène AS rapporte que le Real Madrid est prêt à écouter les offres pour son défenseur central français Raphael Varane cette saison. Le média madrilène prétend que lke Français est intéressé à jouer en Premier League.

On apprend aussi que Milan souhaite faire signer l'attaquant du PSV Donyell Malen, âgé de 22 ans, selon Calciomercato. Ceci malgré la prolongation probable du vétéran Zlatan Ibrahimovic.

Enfin, Bild rapporte que l'entraîneur de Wolfsburg, Oliver Glasner, est prêt à quitter son poste suite à une rupture dans sa relation avec le directeur sportif Jorg Schmadtke. Le Borussia Monchengladbach serait un point de chute potentiel pour le coach, toujours selon cette même source.