RUMEUR - Un défenseur central Low-cost pour le Barça ?

Ronald Koeman aurait été clair avec ses dirigeants dans son désir d'apporter une option supplémentaire pour rivaliser avec Clement Lenglet, Gerard Piqué et Ronald Araujo.

Sport affirme en outre que Samuel Umtiti quittera le club pour de nouveaux pâturages en janvier. Eric Garcia est le premier choix, du Barça, mais les négociations avec ne se passent pas très bien.

À moins d'une percée, Garcia devra attendre l'été pour revenir à Barcelone avec son contrat qui expire le 30 juin prochain.

Barcelone travaille donc sur des alternatives car ils ont en effet un vide à combler au niveau du poste d'arrière central

