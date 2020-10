RUMEUR : Messi au Newell's Old Boys avant de revenir au Barça ?

Un des candidats à la présidence du Barça voudrait permettre à Messi de jouer pour les Newell's Old Boys avant de revenir au Barça.

Depuis la démission de Josep Bartomeu de la présidence du Barça, de nombreux candidats ont fait acte de candidature. Parmi les prétendants on trouve Jordi Farré. Et il a une idée pour convaincre les socios de voter pour lui s'il parvient à mettre son plan à exécution.

Jordi Farré veut rencontrer le père de Messi

Selon les informations du média espagnol AS, Jordi Farré voudrait permettre à Messi de jouer avec les Newells Old Boy avant de le voir revenir au Barça : « Leo jouera où il veut. Je pense que nous devons lui offrir un contrat avec de nombreuses options pour qu'il puisse partir à la retraite quand il en a envie. Nous serions ravis qu'il nous demande de jouer un an avec Newell's avant de revenir au Barça et ne plus jamais quitter le club. Nous devons être reconnaissants envers ce qu'il a fait pour le Barça, c'est très important. »

Jordi Farré précise même qu'il ne veut pas perdre de temps avec le Pulga : « Nous n'allons pas attendre de connaître les résultats pour entamer des discussions avec le père de Leo. Nous avons un projet de vie pour lui. Si nous gagnons, nous lui ferons cette proposition. Leo restera aussi longtemps qu'il le veut. »

Messi, le nouveau Michael Jordan ?

Jordi Farré souhaite aussi que Lionel Messi devienne après sa carrière l'emblème du Barça : « Il faut que Messi soit l'image du club, que ce soit en tant que président d'honneur ou ambassadeur. Nous avons également un projet commercial pour réunir la marque et la marque Lionel Messi. Mais je dois d'abord lui expliquer en tête-à-tête. Nous voulons faire de Lionel Messi le nouveau Michael Jordan. »

Jordi Farré fait référence à l'association entre Nike et Jordan, l'ancienne gloire de la NBA étant une marque à part entière au sein de l'entreprise américaine. Le logo de Michael Jordan figure ainsi depuis plusieurs saisons sur le troisième maillot du PSG.

Mais pour cela, Jordi Farré devra convaincre Messi mais surtout les socios de le porter à la présidence du club.